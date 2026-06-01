La directiva rojiblanca acepta incluir al canterano en la negociación con Xolos, pero busca una cláusula de recompra para evitar perderlo definitivamente si explota en el futuro.

La posible salida de Yael Padilla rumbo a Xolos de Tijuana se ha convertido en uno de los temas más relevantes en el mercado de Chivas de Guadalajara. Aunque existe un principio de acuerdo entre ambas directivas para que el canterano forme parte de la negociación por Kevin Castañeda, todavía hay un detalle importante que mantiene abiertas las conversaciones.

De acuerdo con la información del periodista César Huerta, Guadalajara busca incluir una cláusula de recompra en la operación. La intención es clara: conservar una vía para recuperar al futbolista en el futuro si este logra consolidarse y alcanzar el potencial que mostró durante sus primeras apariciones con el primer equipo.

La postura rojiblanca nace de una preocupación concreta. Dentro de la institución consideran que Padilla sigue siendo uno de los proyectos más interesantes surgidos de la cantera en los últimos años. Su irrupción en 2023, cuando apenas tenía 17 años, generó una enorme expectativa entre la afición gracias a sus goles, desequilibrio y personalidad para jugar en Primera División.

Sin embargo, el atacante perdió protagonismo con el paso de los torneos. La competencia interna, los cambios de entrenadores y la irregularidad en sus actuaciones redujeron sus oportunidades, hasta el punto de que hoy Chivas contempla utilizarlo como parte de la operación que permitiría incorporar a Kevin Castañeda. Aun así, en Verde Valle no están convencidos de cerrar completamente la puerta a un futbolista que todavía tiene margen de crecimiento.

Ahí aparece el principal obstáculo de la negociación. Mientras Chivas pretende reservarse una opción de recompra, Tijuana busca adquirir al jugador de manera definitiva. Desde la perspectiva de Xolos, una cláusula de ese tipo limitaría el beneficio de una eventual explosión futbolística de Padilla, especialmente si el club le ofrece un contrato de largo plazo.

Las pláticas continúan: ¿Chivas ofrece a otro jugador?

Por ese motivo, las pláticas continúan pese al acuerdo verbal que ya existiría entre ambas instituciones. La directiva rojiblanca intenta encontrar una fórmula que le permita reforzar al plantel sin correr el riesgo de arrepentirse en el futuro por haber dejado escapar a una de las promesas más importantes de su cantera. Incluso, ante las dificultades para alcanzar un entendimiento en este punto, no se descarta que las partes analicen alternativas diferentes para estructurar la operación. Por ahora, la salida de Yael Padilla sigue contemplada dentro del acuerdo, pero los detalles no están completamente definidos.