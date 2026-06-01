El Rebaño se movió rápido en el mercado y ya acordó el fichaje de Kevin Castañeda de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

En medio del receso de la Liga MX y con el mercado de fichajes de 2026 en pleno movimiento, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en una etapa de definiciones clave para fortalecer su plantilla. Actualmente, la directiva rojiblanca está muy cerca de concretar su primer fichaje de la temporada, tras alcanzar un acuerdo de palabra con los Xolos de Tijuana por el mediocampista Kevin Castañeda. A la par de este movimiento. se confirmó que Chivas será la base principal de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, aportando cinco futbolistas a la lista definitiva de Javier Aguirre.

Kevin Castañeda será refuerzo de Chivas

Las Chivas y los Xolos de Tijuana ya alcanzaron un acuerdo de palabra para el traspaso del mediocampista Kevin Castañeda, según informó el periodista César Merlo. El jugador se unirá al Rebaño Sagrado con un contrato a largo plazo diseñado para apuntalar el ataque del equipo. La negociación estipula una suma de dinero y la inclusión de un jugador del Guadalajara como parte de pago. Aunque los clubes no lo han hecho oficial, diversos reportes indican que el jugador involucrado sería Yael Padilla.

Confirmada la lista de México para el Mundial

Javier Aguirre oficializó la lista de México para el Mundial 2026 con cinco futbolistas de Chivas: Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González. El Rebaño es el club que más jugadores aporta al Tri, superando al resto de la Liga MX. Por esta convocatoria, el club tapatío recibirá un beneficio económico de la FIFA de 2.64 millones de dólares.

La emoción del Tilón Chávez

Paulo César “Tilón” Chávez lloró en vivo al confirmarse la convocatoria de su hijo, Mateo Chávez, al Mundial 2026. El exjugador de Chivas se emocionó pues el logro sana su herida de quedar fuera de Francia 1998 en el último recorte. Mateo, canterano rojiblanco y hoy en el AZ Alkmaar, se ganó su lugar tras meses de gran sacrificio y esfuerzo en Europa.

Luis Romo le agradeció a Chivas por su convocatoria al Mundial

Luis Romo, capitán de Chivas, agradeció profundamente al cuerpo técnico rojiblanco por su preparación física previa al Mundial. Tras un aviso de Javier Aguirre, Romo destacó que la exigencia en el club fue clave para potenciarlo. El referente rojiblanco admitió con gratitud que, sin ese intenso trabajo en el Rebaño, “tal vez no estaría acá” dentro de la lista definitiva del Tri para la Copa del Mundo.