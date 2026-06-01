La lista del TRI generó debate y Gibrán Araige señaló a un jugador del Rebaño Sagrado que, en su opinión, merecía una oportunidad.

Este domingo 31 de mayo la Selección Mexicana dio a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 y cinco elementos del Club Deportivo Guadalajara están en ella.

Los futbolistas de Chivas que fueron considerados por Javier Aguirre son: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, y Armando “Hormiga” González.

Sin embargo, para Gibrán Araige, periodista de TUDN, hizo falta un elemento del Rebaño Sagrado: “Ya conocemos a los 26… Están los que había. Están los que tenemos. Esa es la realidad. Pero si hablamos de ausencias, para mí el que faltó fue Richard Ledezma. Venía mostrando un nivel muy bueno el jugador de Chivas”.

¿Cómo quedó la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Porteros

Raúl Rangel / Chivas

Guillermo Ochoa / Limassol

Carlos Acevedo / Santos

Defensas

Johan Vasquez / Genoa

César Montes / Lokomotiv

Israel Reyes / América

Jesús Gallardo / Toluca

Mateo Chávez / AZ Alkmaar

Jorge Sánchez / PAOK

Mediocampistas

Gilberto Mora / Xolos

Edson Álvarez / Fenerbahçe

Brian Gutiérrez / Chivas

Luis Romo / Chivas

Orbelín Pineda / AEK

Álvaro Fidalgo / Betis

Erik Lira / Cruz Azul

Luis Chávez / Dinamo

Obed Vargas / Atlético de Madrid

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