Este domingo 31 de mayo la Selección Mexicana dio a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 y cinco elementos del Club Deportivo Guadalajara están en ella.
Los futbolistas de Chivas que fueron considerados por Javier Aguirre son: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, y Armando “Hormiga” González.
Sin embargo, para Gibrán Araige, periodista de TUDN, hizo falta un elemento del Rebaño Sagrado: “Ya conocemos a los 26… Están los que había. Están los que tenemos. Esa es la realidad. Pero si hablamos de ausencias, para mí el que faltó fue Richard Ledezma. Venía mostrando un nivel muy bueno el jugador de Chivas”.
¿Cómo quedó la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?
Porteros
- Raúl Rangel / Chivas
- Guillermo Ochoa / Limassol
- Carlos Acevedo / Santos
Defensas
- Johan Vasquez / Genoa
- César Montes / Lokomotiv
- Israel Reyes / América
- Jesús Gallardo / Toluca
- Mateo Chávez / AZ Alkmaar
- Jorge Sánchez / PAOK
Mediocampistas
- Gilberto Mora / Xolos
- Edson Álvarez / Fenerbahçe
- Brian Gutiérrez / Chivas
- Luis Romo / Chivas
- Orbelín Pineda / AEK
- Álvaro Fidalgo / Betis
- Erik Lira / Cruz Azul
- Luis Chávez / Dinamo
- Obed Vargas / Atlético de Madrid
Delanteros
- Raúl Jiménez / Fulham
- Guillermo Martínez / Pumas
- Santiago Gimenez / Milán
- Armando González / Chivas
- Julián Quiñones / Al Qadisiya
- Alexis Vega / Toluca
- Roberto Alvarado / Chivas
- César Huerta / Anderlecht