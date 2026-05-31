De cara al próximo semestre, el futuro de Erick Gutiérrez es uno de los asuntos que más atención acapara.

Tras un semestre en el que el equipo se consolidó como uno de los protagonistas del campeonato al finalizar en el segundo puesto de la tabla general y llegar hasta las semifinales, la directiva de Chivas ya se encuentra planificando semestre.

La cúpula busca fortalecer el plantel con nuevas incorporaciones, aunque para concretar algunos movimientos también necesita liberar espacios en la plantilla, una situación en la que el caso de Erick Gutiérrez ha cobrado especial relevancia.

Y es que pesar de las ausencias de Luis Romo y Omar Govea durante varios partidos delTorneo Clausura 2026, Erick Gutiérrez nunca entró en los planes de Gabriel Milito y no sumó un solo minuto de actividad.

Por ello, la directiva rojiblanca le ha abierto la puerta para buscar un nuevo destino, aunque encontrar una salida no ha resultado sencillo, ya que es uno de los jugadores mejor pagados de la institución.

¿Qué pasa con Erick Gutiérrez y Chivas?

De acuerdo con información del periodista Fernando Lara, hasta el momento Chivas no ha recibido ninguna oferta formal por Erick Gutiérrez. Una de las principales razones detrás de esta situación sería el elevado salario que percibe el mediocampista, una cifra que ha complicado que otros clubes se interesen en hacerse con sus servicios.

Mientras tanto, en Verde Valle continúan a la espera de alguna propuesta que les permita definir el futuro del futbolista de cara al Torneo Apertura 2026.