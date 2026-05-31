Mientras todo Chivas descansa, César Merlo ventiló que la directiva rojiblanca y Tijuana tiene un acuerdo de palabra por Kevin Castañeda. El periodista argentino confirmó que hay un jugador del Guadalajara que entraría como parte de pago.

En el mundo Chivas todo el mundo está muy al pendiente debido a que desde el viernes que el Rebaño Sagrado avanzó fuerte por Kevin Castañeda. Este domingo César Merlo reveló en redes sociales que el Guadalajara y Xolos llegaron a un acuerdo de palabra , que el contrato será por un largo tiempo y que resta saber qué jugador rojiblanco ingresará en la negociación.

El reconocido periodista argentino especializado dio a conocer que estaría todo listo para que el Rebaño Sagrado haga oficial la llegada del futbolista de Xolos. “La directiva rojiblanca alcanzó un principio de acuerdo con los Xolos de Tijuana para concretar el traspaso de Kevin Castañeda. SuperDeportivo puede confirmar que el jugador llegará a la perla tapatía para apuntalar el ataque del equipo con un contrato firmado a largo plazo”, reportó.

En el mismo reporte, César Merlo confirmó que hay un jugador que entraría en la negociación más una suma de dinero para quedarse con el mediocampista de Xolos. “Hasta el momento, el nombre del jugador que pasará al equipo fronterizo no ha trascendido de manera oficial por parte de los clubes”, escribió el reconocido periodista en Súper Deportivo.

¿Yael Padilla es el futbolista que quiere Xolos?

Rene Tovar confirmó que el futbolista que interesa en Tijuana para destrabar la salida de Kevin Castañeda es Yael Padilla. César Huerta no solo ratificó esta información, sino que también reveló que la directiva iba a evaluar si valía la pena desprenderse de un jugador que es una promesa. El temor es venderlo y que explote en otro club.