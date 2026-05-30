Entre goles, asistencias y generación de juego, Kevin Castañeda acumuló registros que explican por qué Chivas estaría interesado en sus servicios.

Kevin Castañeda está cada vez más cerca de convertirse en jugador de Chivasy, aunque el club todavía no ha hecho oficial su incorporación, todo apunta a que será su primer refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026.

Cabe mencionar que su posible llegada ha generado expectativa entre la afición rojiblanca, especialmente por los números que ha conseguido durante su etapa con los Xolos de Tijuana.

A lo largo de su paso por el conjunto fronterizo, el mediocampista ofensivo ha disputado un total de 119 partidos oficiales, consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo.

Señalar que su regularidad y protagonismo le permitieron convertirse en un futbolista determinante dentro del esquema de los Xolos Tijuana, por ello es que el Rebaño Sagrado se fijó en él.

Kevin Casteñeda dejó buenos números en Xolos.

Los números de Kevin Castañeda en los Xolos

Kevin Castañeda, próximo primer refuerzo del Club Deportivo Guadalajara para el Torneo Apertura 2026 registró 26 goles y 13 asistencias con la camiseta de Xolos de Tijuana, participando directamente en 39 anotaciones.

Se trata de cifras destacadas para un jugador que suele desempeñarse como mediocampista ofensivo y que tiene la capacidad de generar peligro desde distintas zonas del campo.

En caso de confirmarse su llegada, Chivas sumaría a un jugador en plena madurez futbolística, con experiencia en la Liga MX y con números que invitan al optimismo.