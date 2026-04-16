Chivas sigue registrando un semestre brillante durante el Clausura 2026, en donde además del liderato general que presume hasta el momento, tiene la posibilidad de obtener un nuevo premio por parte de la Liga MX si logra derrotar al Puebla el próximo fin de semana.

Es cierto que el Guadalajara se mantiene en la lucha por el millón de dólares, aunque se mantiene lejos de la cima en la tabla de posiciones del año futbolístico; sin embargo, si derrota a la Franja podría asegurar un nuevo premio de cara al 2027.

El chiverío actualmente está en tercer lugar de la tabla general de la temporada con 60 puntos, por lo que en caso de ganarle a los camoteros llegará a 63 unidades, asegurando que no descenderá de la cuarta posición, con lo que se ganaría su lugar en la Concachampions del próximo año.

Hay que recordar que la Liga MX tiene seis boletos directos a la justa de clubes más importante de la región, en donde el primer criterio es el llegar a la Final del futbol mexicano, en donde en caso de no hacerlo, se puede clasificar por puntos, por lo que los rojiblancos amarrarían su regreso a la competencia internacional.

¿Quiénes ya están calificados a la Concachampions 2027?

Los únicos dos equipos que ya tienen amarrados sus lugares en la competencia del próximo año son Tigres y Toluca, quienes disputaron la Final del Apertura 2025, por lo que se estarían buscando a los otros 4 representantes mexicanos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.