Chivas se ha convertido en el equipo más poderoso de toda la Liga MX, por lo que el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ha aprovechado ese buen momento para abastecer al Tricolor de cara a la Copa del Mundo 2026.

A unos días de que se dé a conocer la prelista de jugadores que continuarán con esperanzas de ser contemplados para la justa más importante del planeta, se habría filtrado un reporte en el que se destaparon los 7 elementos del Guadalajara que estarían en dicho listado.

El comunicador Alejandro Ramírez reveló que el Vasco tiene a 3 jugadores del chiverío seguros en la lista final del Mundial, por lo que los otros 4 jugadores estarían en duda, aunque admitió que dos de ellos tienen muy pocas posibilidades de subirse a la lista final.

“Con respecto a lo que sabemos, en nombres, de quiénes en este momento están en la mira del técnico mexicano, Javier Aguirre, para dar una prelista. Hay algunos que están cinchos (asegurados). Guadalajara sabe que es una visión que tiene el estratega, pensando en que se depure y comience a quitar algunas dudas con respecto a la comunicación que tendrá el cuerpo técnico (de México) con otros elementos que están fuera del país.

“Raúl Rangel, está cincho para la lista final y con alto porcentaje para ser el titular. Otro que está seguro, Roberto Alvarado. Otro que se ha ganado su llamado, Armando González.

“Los que esperemos a ver qué sucede con ellos y mucho depende de su posición por cómo sigan avanzando: Brian Gutiérrez, Luis Romo (…) Efraín Álvarez, aunque lo dejaría con pocas oportunidades y cerramos con Richy Ledezma, otro elemento que está en la mira del técnico, pero no es seguro que vaya a la prelista”, concluyó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes se perderían toda posibilidad de jugar el Mundial del 2026?

El Guadalajara ha tenido a varios futbolistas que han destacado por su rendimiento individual y colectivo; sin embargo, no le habrían llenado el ojo a Javier Aguirre y se perderían esta Copa del Mundo y se trataría de José Castillo, Bryan González y Diego Campillo.