Armando González se ha convertido en el delantero de moda en la Liga MX y la esperanza goleadora para la Selección Mexicana para el futuro, por lo que mucha gente suele comparar al juvenil delantero de Chivas con los inicios del Chicharito.

Una de las personas que conoce bien la evolución futbolística de Javier Hernández fue el exentrenador del Guadalajara y campeón con los rojiblancos, José Manuel de la Torre, quien recordó que el exgoleador tenía un talento nato para ponerse frente a la portería rival, aunque solía definir mal.

Es por eso que el Chepo admitió que cuando Hernández Balcázar aprendió a tener mayor tranquilidad dentro del área, incrementó radicalmente su nivel, en donde reveló que vislumbra el mismo error en la Hormiga, por lo que necesita aprender a ser más tranquilo.

“Siempre las comparaciones son odiosas porque son diferentes épocas. Sí tienen muchas similitudes, Chícharo, cuando lo conocí de jugador, de repente se ponía frente al portero tres o cuatro veces y se tropezaba. Cuando tuvo la tranquilidad para definir, hizo la diferencia.

“Ahora, la Hormiga está en las mismas circunstancias. Tiene una gran movilidad, está moviéndose adecuadamente a los espacios, trabaja mucho para el equipo defensivamente y eso le ayuda. Con un poquito más de madurez y consciencia de movimientos y un poquito más de tranquilidad en la definición, porque tiene varias oportunidades y algunas las falla“, declaró en entrevista con Fox Deportes.

Armando González ya suena en clubes de Europa

La Hormiga ha tenido un rendimiento brillante con el Guadalajara, por lo que algunos clubes del Viejo Continente ya lo tienen en el radar, por lo que se espera que en las próximas semanas comiencen a llegar ofertas por el delantero rojiblanco, aunque se tiene previsto que defina su futuro hasta que termine la Copa del Mundo.