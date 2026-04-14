Matías Almeyda se ganó el cariño y respeto de toda la afición, no solamente por los títulos que le entregó a Chivas, sino por la confianza absoluta que mostró en los futbolistas mexicanos en todo momento, por lo que nuevamente enalteció a los aztecas ante el mundo.

El Pelado le concedió una entrevista al influencer Adrián Marcelo, en donde tocó diversos temas de su paso por México, en donde solo tuvo palabras de elogio por un exjugador del Guadalajara, poniéndolo como ejemplo ante el planeta entero.

Almeyda recordó a Orbelín Pineda, a quien señaló como un futbolista comprometido que inclusive aceptó jugar lastimado durante su paso por el futbol de Grecia, por lo que considera que el Maguito es el ejemplo del futbolista mexicano.

“Dirigí mucho tiempo y lo quiero con toda mi alma a Orbelín Pineda. Orbe jugó en Atenas, cuando lo entrené, jugó desgarrado y venía del Covid-19 y yo les decía a los directivos: ‘él va a jugar, lo conozco’.

“Orbelín hace cuatro años que no tiene vacaciones, juega todos los partidos. Tiene amor, instinto, pasión, es un ejemplo. Orbe es el ejemplo hoy del futbolista mexicano para mí“, declaró el argentino en el podcast de Adrián Marcelo.

La brillante trayectoria de Orbelín Pineda

El Maguito debutó como futbolista profesional en Querétaro, llamando la atención del Guadalajara, logrando concretar el traspaso en el 2016, para comenzar a levantar trofeos con la rojiblanca como la Liga MX, la Concachampions, la Copa MX y la Supercopa Mx.

Tras su participación en el Mundial de Clubes, pasó a las filas de Cruz Azul en donde también fue campeón de Liga MX, rompiendo la sequía de más de 20 años que tenía la escuadra celeste.

A partir del 2022 se esmeró en cumplir su sueño europeo, marchándose al Celta de Vigo en donde no pudo consolidarse hasta que recibió la llamada del AEK Atenas, en donde bajo la tutela de Matías Almeyda fue campeón y hasta jugó Champions League.