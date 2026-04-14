Matías Almeyda es el último gran ídolo que tiene la afición de Chivas, no solamente por los cinco títulos que dejó en las vitrinas en poco más de dos años y medio, sino que también por la calidad humana del entrenador argentino, quien sorprendió al hablar públicamente sobre Gabriel Milito.

El Guadalajara está viviendo uno de los proyectos deportivos más sólidos en su historia bajo la tutela del Mariscal, en donde se apunta a romper varios récords institucionales, por lo que el Pelado rompió el silencio y le dio su bendición públicamente.

“Me gusta mucho lo de Gabriel Milito. Creo que él es el indicado y está agarrando a una generación de jóvenes. Digo que está perfecto en el lugar, el momento y sobre todo, la sabiduría que tiene“, declaró el Pastor en palabras para el podcast de Adrián Marcelo.

Matías Almeyda sabe que es uno personaje muy querido y respetado en el futbol mexicano por todos sus logros con el chiverío, en donde reveló la clave de su éxito como entrenador y es la atención personal a cada uno de sus futbolistas.

“La verdad que viví años maravillosos. Realmente me quedó México en el corazón. Más allá de haber tenido la posibilidad de ganar, pero entrené a un grupo de jugadores espectaculares, buena gente. El día de hoy nos seguimos hablando, la gran mayoría retirados.

“Al futbolista le gusta que los traten como personas, que sepan cuando están mal, si durmieron bien, si se pelearon con su mujer, si el nene tiene fiebre y en ese sentido yo me meto mucho”, reveló el argentino que sigue viviendo en España.

Matías Almeyda pone a Chivas casi a la par de Selección Mexicana

“Tiene un plus para mí y después tiene contras en la parte económica. Los mexicanos quieren jugar en Chivas después de una Selección. Ellos comen lo mismo, misma música, mismas bromas“, concluyó.