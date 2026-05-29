La afición de Chivas ha seguido muy de cerca la carrera de Matías Almeyda desde que dejó la institución en el verano de 2018. Durante todos estos años, los seguidores rojiblancos celebraron sus éxitos en el extranjero y también le mostraron apoyo en los momentos más complicados. Ahora, sin embargo, el argentino está de vuelta en el futbol mexicano, aunque no con el Guadalajara, sino como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey.

Sin embargo, si algo ha caracterizado siempre a Almeyda es su sinceridad al momento de expresarse. Por ello, a pesar de que ahora defenderá los colores de otro club, no dudó en dedicar unas palabras muy especiales a Chivas durante sus primeros mensajes tras regresar a México, dejando claro que el cariño por la institución y su afición sigue intacto.

“Estoy muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás. […] La afición de Chivas sabe lo que significan para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado, ese equipo (Chivas) es un equipo al cual quiero“, dejó en claro el estratega argentino en pleno aeropuerto.

Eso sí, Almeyda también dejó claro que es un profesional y que buscará responder a la confianza que le ha brindado Monterrey con resultados dentro de la cancha. La afición rojiblanca parece entender perfectamente esta situación y, de hecho, muchos seguidores de Chivas ya han expresado en redes sociales que lo recibirán con cariño cuando vuelva al Estadio Akron, considerándolo un rival únicamente durante los 90 minutos de partido.

Por si fuera poco, es bien sabido que la relación entre Matías Almeyda y Amaury Vergara terminó completamente fracturada tras su salida del Guadalajara. De hecho, esa ruptura es señalada por muchos como la principal razón por la que abandonó la institución y también por la que su figura suele aparecer poco en los contenidos oficiales del club. Por ello, la mayoría de la afición entendía que un regreso del Pelado a Chivas era prácticamente imposible.

¿Matías Almeyda en realidad declaró que no dirigiría a ningún equipo de México si no eran las Chivas?

Cuando se confirmó el regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano, rápidamente surgió el debate sobre unas supuestas declaraciones en las que habría prometido no dirigir a ningún otro equipo del país. Sin embargo, la realidad es distinta. El argentino nunca aseguró que únicamente entrenaría a Chivas en México. Lo que sí manifestó en varias ocasiones fue que, por respeto al Guadalajara, jamás dirigiría al América, de una manera similar a como tampoco aceptaría entrenar a Boca Juniors debido a su profunda identificación con River Plate.