Chivas se mantiene como el líder general del Clausura 2026 pese al escandaloso descalabro sufrido el fin de semana anterior frente a Tigres; sin embargo, han surgido detalles que están demostrando fragilidades defensivas en el equipo de Gabriel Milito.

Es por eso que David Medrano analizó a detalle el rendimiento del Guadalajara en los partidos recientes, en donde encontró el error que está cometiendo el entrenador argentino en el momento de armar sus alineaciones.

Es por eso que el comunicador destacó que el mantener juntos a Luis Romo con Diego Campillo ha resultado negativo para los rojiblancos, sobre todo porque tiene que quitar a Daniel Aguirre de la posición en la que ha destacado en todo el torneo.

“Le debe quedar claro a Gabriel Milito que hoy en día, no le caben juntos Luis Romo y Diego Campillo. ¿Qué hace? Quita a Daniel Aguirre y el técnico entiende que es una injusticia mandarlo a la banca y lo mete de volante y de volante no pasa nada.

“Entonces pierdes ese puesto de volante y pierdes la salida que te da Daniel Aguirre como central por derecha“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿En cuáles partidos ha usado a Luis Romo y Diego Campillo?

A lo largo del Clausura 2026, el entrenador argentino ha recurrido a este ajuste en repetidas ocasiones, en donde no le ha funcionado como desea, dejando exhibida a la zaga rojiblanca en duelos como contra Toluca, Pumas y Tigres, en donde ha recibido muchos goles la escuadra tapatía.