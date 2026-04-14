El tiempo avanza y la preocupación por el pasto de la cancha del Estadio Akron permanece presente entre los aficionados y especialistas de cara al duelo del próximo fin de semana entre Chivas y Puebla correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026.

Desde hace algunos días, el Guadalajara dio a conocer que en cuanto concluyó el duelo contra los Pumas, un grupo de especialistas comenzaron a realizar algunas labores sobre el césped del recinto tapatío con la misión de reemplazar el pasto a dos meses del arranque de la Copa del Mundo.

Es por eso que durante los días posteriores retiraron toda la alfombra verde del inmueble de Zapopan; sin embargo, este martes se dieron a conocer nuevas imágenes, en donde ya luce instalada casi en su totalidad la nueva cancha del Estadio Akron.

Ante el avance de los trabajos, parece evidente de que el inmueble de Chivas sí podrá albergar el duelo contra el Puebla, aunque la incógnita más importante radica en qué condiciones estará el campo debido al poco tiempo que ha transcurrido desde que fue instalado.

CORTESÍA: YOUTUBE JC MEDIOS / LA DE OCHO

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.