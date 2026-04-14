Matías Almeyda marcó un antes y un después en la historia reciente de Chivas, ya que no solamente conquistó los corazones de millones de aficionados por su lado humano, sino que le entregó muchos campeonatos al Rebaño.

El Pelado tuvo poco más de dos años y medio llenos de éxitos al frente del Guadalajara, en donde conformó un plantel poderoso no solo por el talento de los jugadores, sino por la unión que creó en el plantel, en donde la cabeza era Carlos Salcido.

Es por eso que el timonel argentino, aseguró que el Choco es “un genio”, por lo que lamentó que no se le valore como se debería en el futbol mexicano, no solo por su palmarés en el chiverío, sino por toda su trayectoria.

“A Carlos Salcido sí (lo dirigí en Chivas). Con él hice una amistad. Lo usé de todo, me faltó de portero. Era un genio, fue uno de los mejores jugadores que dio el futbol mexicano y que no fue del todo valorado.

“A parte como persona. Carlos Salcido, un jugador que puede expresar desde muy adentro, muchísimas cosas para los jóvenes“, declaró el sudamericano en charla con Adrián Marcelo.

Carlos Salcido volvió a Chivas por revancha

El canterano del Guadalajara destacó desde su debut y rápidamente se ganó el llamado a la Selección Mexicana y posteriormente su exportación a Europa con el PSV, por lo que se marchó en diciembre del 2005, por lo que no pudo cumplir su sueño de ser campeón con la camiseta rojiblanca.

Es por eso que tras su regreso a la Liga MX con Tigres, accedió rebajarse el sueldo para poder volver al chiverío en el 2015, en donde se convirtió en capitán y con ello, cumplió su ilusión de levantar el trofeo con el club de sus amores.