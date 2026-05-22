Cuatro futbolistas y un integrante del cuerpo técnico con pasado rojiblanco definirán el título del Clausura 2026 entre los Felinos y la Máquina Cementera.

Tras el empate 0-0 en la final de ida del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul, todo se definirá el próximo domingo. Mientras Chivas todavía procesa el dolor por la eliminación en semifinales, el nuevo campeón del futbol mexicano contará sí o sí con presencia de ex integrantes del Guadalajara. Entre los dos finalistas reúnen cuatro futbolistas con pasado en Verde Valle, que se suman al caso de un integrante del cuerpo técnico.

Uriel Antuna y Guillermo Martínez, los ex Chivas en Pumas

Uriel Antuna es probablemente el caso más conocido. El atacante llegó a Chivas como uno de los fichajes más mediáticos del futbol mexicano tras su paso por Europa, aunque nunca logró consolidarse como la gran figura que esperaba la afición rojiblanca. Luego encontró momentos de altibajos en Cruz Azul y Tigres, hasta que volvió a sentirse importante en Pumas dentro del esquema de Efraín Juárez. En este torneo, jugó todos los partidos con un saldo de tres goles y tres asistencias.

Guillermo Martínez y Uriel Antuna podrían coronarse campeones en Pumas UNAM (Getty Images)

El otro caso del lado universitario es el de Guillermo Martínez. “Memote” tuvo un paso muy breve por Guadalajara, sin demasiadas oportunidades ni continuidad, pero logró reconstruir completamente su carrera lejos del Rebaño. Tras un buen paso por Puebla, recaló en Pumas, donde este torneo anotó cinco goles en 15 partidos de la fase regular, perdiéndose la Liguilla tras su convocatoria para la Selección Mexicana.

Chiquete Orozco y Ariel Castro, los ex Chivas en Cruz Azul

Por el lado de la Máquina Cementera, el nombre que más emociones genera entre la afición rojiblanca es el de Jesús Orozco Chiquete. Formado en Verde Valle y protagonista de la final del Clausura 2023 ante Tigres, el marcador central dejó Guadalajara en medio de mucha polémica luego de que La Máquina ejecutara su cláusula de rescisión. Su salida terminó sacudiendo al entorno rojiblanco, aunque también abrió el camino para la llegada de Luis Romo. Después de perderse buena parte del semestre por lesión, Chiquete reapareció en esta Liguilla justo frente al Rebaño y ahora busca coronarse campeón con el equipo celeste.

Chiquete y Ariel Castro han tenido poco protagonismo con Cruz Azul en el Clausura 2026, pero podrían colgarse la medalla de campeones (Imago7 / Especial)

Más silencioso ha sido el camino de Ariel Castro. El juvenil salió de Chivas antes de debutar en Primera División y recaló en Cruz Azul como una apuesta a futuro. Durante gran parte del torneo participó principalmente con la Sub-21, pero poco a poco comenzó a integrarse a las convocatorias y dinámicas del primer equipo, a tal punto de que ingresó en la semifinal de ida contra Chivas. Aunque todavía está dando sus primeros pasos, el canterano rojiblanco ya forma parte del plantel que disputará el título este domingo.

El bonus track: Sergio Pinto

El quinto nombre con pasado rojiblanco es quizá el menos conocido para el público general. Sergio Pinto llegó a Chivas desde Portugal para dirigir la categoría Sub-18 y rápidamente se coronó campeón, además de convertirse en una figura importante en el desarrollo de varios juveniles que hoy orbitan entre el Tapatío y el primer equipo.

Tras la reestructuración de Fuerzas Básicas salió del Guadalajara y meses después apareció en Cruz Azul para dirigir la Sub-19. Sin embargo, la salida de Nicolás Larcamón cambió todo y se sumó al cuerpo técnico del primer equipo junto a Joel Huiqui, por lo que hoy vive una situación inesperada, peleando por el título de Liga MX desde el banquillo cementero.