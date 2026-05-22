El Vaquero tiene contrato vigente con el Guadalajara y deberá regresar en caso de que el cuadro neoyorquino no haga uso de la opción de compra.

Como suele ocurrir al término de cada torneo de Liga MX, los rumores de mercado comienzan a ganar terreno y las Chivas de Guadalajara no son la excepción. Aunque Gabriel Milito advirtió que no necesitará refuerzos para el Apertura 2026, hay algunos elementos que deben regresar a Verde Valle, pues tienen contrato con el Rebaño Sagrado.

Elementos como Diego Ochoa, Luis Rey, Fidel Barajas y Teun Wilke finalizan sus respectivas cesiones y deberán reportar con el Guadalajara, para ver si son o no del gusto del entrenador rojiblanco. Distinto es el caso de Víctor Guzmán, cedido en Pachuca pero cuyo contrato con Chivas finaliza en junio, por lo que será agente libre.

Asimismo, en las últimas horas también se especuló con un posible regreso de Cade Cowell al Rebaño Sagrado. Sin embargo, esta información es errónea, puesto que el Vaquero tiene contrato con New York Red Bulls hasta diciembre de este año, cuando se decidirá si regresa o si el cuadro neoyorquino hace uso de la opción de compra.

Cowell fue una de las primeras bajas que tuvo el Guadalajara en el último mercado, aunque el futbolista de 22 años debería regresar a las filas rojiblancas, donde mantiene contrato firmado hasta junio de 2027. Lo que no trascendió es el monto exacto de la opción de compra, recordando que Chivas lo pagó alrededor de cinco millones de dólares.

Los números de Cade Cowell en New York Red Bulls

De momento el Vaquero está siendo titular con su nuevo equipo, el cual se mantiene entre los puestos de clasificación a Playoffs. Esta temporada, Cade Cowell ha visto participación en 14 partidos con el New York Red Bulls, entre MLS y US Open Cup. En total, registra un saldo de cinco asistencias y un gol, por lo que está siendo un elemento importante en la ofensiva del equipo.