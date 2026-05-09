NY Red Bulls consiguió una importante victoria ante Chicago Fire con Cade Cowell como uno de los protagonistas del encuentro.

Cade Cowell fue una de las grandes figuras en la contundente victoria del New York Red Bulls sobre Chicago Fire este sábado en el Soldier Field.

El exjugador del Club Deportivo Guadalajara tuvo una actuación decisiva y colaboró directamente para que su equipo se llevara los tres puntos en calidad de visitante.

Fue al minuto 48 cuando se hizo presente en el marcador, luego de un contragolpe, y con un disparo con la pierna derecha firmó su primer tanto con el New York Red Bulls.

¿En qué lugar se ubica el New York Red Bulls?

El New York Red Bulls terminó imponiéndose 3-1 para sumar una valiosa victoria como visitante, resultado que le permitió escalar momentáneamente al séptimo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 15 puntos acumulados tras 12 encuentros disputados.