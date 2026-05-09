Chivas sigue con vida en el Clausura 2026 y aunque necesita una remontada sumamente complicada para eliminar a Tigres y avanzar a las semifinales, dentro del Guadalajara todavía existe mucha confianza en conseguir la hazaña este sábado. Sin embargo, mientras el plantel se concentra en la Liguilla, la directiva rojiblanca ya comenzó a trabajar en la planeación del próximo torneo y todo indica que incluso ya tendría algunos nombres en la mira para reforzar al equipo.

Eduardo Águila es buscado por Chivas.

De acuerdo con información de El Heraldo de San Luis, el Guadalajara tendría interés en dos futbolistas que actualmente militan en el Atlético de San Luis, y empezarían a negociar por ellos en cuanto termine la participación de Chivas en el Clausura 2026. El primero de ellos es Eduardo Águila, defensa central que desde hace tiempo se encuentra en el radar rojiblanco y por quien incluso hubo negociaciones durante el pasado mercado de invierno, aunque ambas directivas no lograron llegar a un acuerdo económico.

El otro futbolista que interesa en Verde Valle sería Óscar Macías, canterano de Chivas y mediocampista ofensivo que actualmente solo tiene un año restante de contrato, situación que volvería mucho más sencilla una posible negociación. Además, mientras Eduardo Águila tendría un costo cercano a los seis millones de dólares, Macías estaría valuado aproximadamente en un millón, convirtiéndose en una operación mucho más accesible para el Guadalajara.

Óscar Macías sonaría para volver a Chivas.

La intención de buscar un defensa central tampoco resulta casualidad. Desde antes del inicio del Clausura 2026, Gabriel Milito había pedido reforzar esa zona del campo, aunque finalmente la directiva no logró concretar la llegada de ningún jugador para esa posición. El estratega rojiblanco decidió afrontar el torneo con las piezas disponibles, pero con el paso de los meses quedó claro que sí hacía falta un elemento más en la central, especialmente considerando las lesiones y la carga de partidos.

Chivas podría estarse preparando para una posible salida de Brian Gutiérrez

Aunque Brian Gutiérrez llegó a Chivas hace apenas seis meses, distintos reportes apuntan a que ya habría despertado interés de varios equipos europeos y que incluso podría salir del club después del Mundial. Por ello, la posible incorporación de Óscar Macías también tendría sentido como una alternativa para cubrir esa posición, dándole a Gabriel Milito más variantes y profundidad dentro del mediocampo rojiblanco.