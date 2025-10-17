Este viernes arrancó la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 con tres partidos emocionantes y uno de ellos fue el de Atlético de San Luis recibiendo en la cancha del Estadio Alfonso Lastras al rival número uno del Club Deportivo Guadalajara: los Rojinegros del Atlas.

Corría el minuto 42 del encuentro cuando el canterano de Chivas, Óscar Macías, sorprendió Camilo Vargas con un contundente cabezazo dentro del área tras una gran jugada del equipo potosino por el sector izquierdo.

El tanto del exjugador del Rebaño Sagrado fue el segundo de la noche, luego de que Joao Pedro abriera el marcador al minuto 21, para registrar en su cuenta individual nueve dianas en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Los números de Oscar Macías en el Torneo Apertura 2025 con Atlético de San Luis

Cabe mencionar que Óscar Macías se ha ganado la confianza de Guillermo Abascal. En lo que va del Torneo Apertura 2025 suma 757 minutos disputados, divididos en 10 partidos, todos ellos como titular y apenas un gol, el cual fue el de esta noche ante los pupilos de Diego Cocca.

Señalar que en la Fecha 3 nuestras Chivas se enfrentaron al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Akron y se quedaron con la victoria, donde Óscar Macías fue titular y jugó 89 minutos.