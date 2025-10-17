Sebastián Córdova pasa por un momento complicado en Tigres debido a la poca actividad que ha tenido en el Torneo Apertura 2025 bajo el mando de Guido Pizarro, así que se presume que para el siguiente semestre podría cambiar de aires.

El Club Deportivo Guadalajara es una de las opciones que estaría manejando el mediocampista mexicano para continuar su carrera, y lo mejor de esto es que podría llegar gratis ya que no ha renovado con el conjunto perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Para quedarse con sus servicios, la directiva del Rebaño Sagrado podría ofrecerle un sueldo similar o superior del que tiene actualmente en el equipo regiomontano, aunque su salario estaría lejos de lo que gana anualmente Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Sebastián Córdova no ha renovado su contrato con Tigres.

¿Cuánto gana ‘Chicharito’ Hernández y cuánto ganaría Sebastián Córdova en Chivas?

De acuerdo con diversos medios, el sueldo de Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Club Deportivo Guadalajara es de alrededor de 3.5 millones de dólares, equivalente a poco más de 64 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Mientras tanto, el salario que Sebastián Córdova percibe en Tigres (Según Salary Sport) y que podría ofrecerle la dirigencia de Chivas es de poco menos de 1.5 millones de dólares, como 24 millones de pesos mexicanos al año. ¿Llegará a Chivas?