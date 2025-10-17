Chivas ya no tiene ningún margen de error, por lo que si aún sueña con calificar directo a la Liguilla del Apertura 2025 es necesario que siga hilvanando victorias que le permitan seguir escalando en la tabla de posiciones, por lo que Gabriel Milito presumió grandes noticias en su convocatoria previo a enfrentar a Mazatlán.

En el Guadalajara se han tenido que ir solventando múltiples ausencias debido a muchas situaciones como lesiones o llamados a Selección Mexicana; sin embargo, poco a poco el entrenador argentino está recuperando sus piezas y está cerca de contar con plantel completa de cara a la Fase Final.

Es por eso que en la convocatoria para el duelo contra los Cañoneros sorprendieron los regresos de Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez, Yael Padilla y Hugo Camberos, en donde los dos primeros tenían molestias físicas y los dos últimos participaron en el Mundial Sub 20.

Lo curioso es que el sudamericano decidió dejar fuera del llamado a elementos importantes como Alan Pulido o Cade Cowell, además de Luis Olivas, Raúl Martínez e Isaác Brizuela.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Mazatlán

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Bryan González

– José Castillo

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Luis Romo

– Rubén González

– Omar Govea

– Erick Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Richard Ledezma

– Yael Padilla

– Hugo Camberos

– Efraín Álvarez

– Santiago Sandoval

– Roberto Alvarado

– Teun Wilke

– Armando González

– Javier Hernández

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.