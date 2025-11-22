Hay un jugador del Club Deportivo Guadalajara que desde hace un tiempo lo tienen en la mira en Europa, pero parece que no ha terminado de convencer a Gabriel Milito ya que ha preferido darle minutos a otros futbolistas en el Torneo Apertura 2025.

Hablamos nada más y nada menos que de Hugo Camberos, quien en la Fase Regular de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca apenas logró sumar 142 minutos, divididos en siete compromisos, aunque en ninguno de ellos fue titular.

El ofensivo de 18 años de edad fue perdiendo progonismo en el Torneo Apertura 2025 debido a que el estratega argentino ha encontrado a otros elementos que se han adaptado con más facilidad a su sistema de juego, así que de quedarse en Chivas, el juvenil tendrá que redoblar esfuerzos si desea sobresalir.

Cabe mencionar que hace un tiempo se reveló que Hugo Camberos se encontraba en la mira de varios equipos del Viejo Continente, entre ellos el Club Brujas en el pasado mercado de fichajes, pero la oferta que enviaron fue rechazada por la directiva del Rebaño Sagrado.

¿Cuál es el valor actual de Hugo Camberos en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Hugo Camberos en el Club Deportivo Guadalajara ronda los 2.5 millones de euros, equivalente a poco más de 53 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.