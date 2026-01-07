Uno de los jugadores que terminó lesionado en la victoria de Chivas ante Leones Negros fue Gilberto Sepúlveda, quien fue sustituido por Ángel Chávez. Esta tarde Jesús Bernal, periodista del Rebaño Sagrado, reveló que el Tiba está descartado para jugar el próximo sábado ante Pachuca en el Estadio Akron.

El defensor formado en Verde Valle pasó a ser uno de los señalados como los culpables de las continuas derrotas del Guadalajara desde que llegó Gabriel Milito al banquillo. A su vez, el entrenador argentino pasó de titular indiscutido a suplente con un pie y medio fuera de la institución.

Finalmente Gilberto Sepúlveda formó parte de los 30 jugadores que son tenidos en cuenta por Gabriel Milito para el Clausura 2026. Sin embargo, ante Leones Negros no solo fue titular y capitán, sino que además terminó lesionado.

Gilberto Sepúlveda terminó lesionado en Chivas vs. Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

Esta tarde Jesús Bernal confirmó que el Tiba no será tenido en cuenta para el partido ante Pachuca porque se esguinzó el tobillo. A su vez, el periodista de ESPN señaló que no estaría para el encuentro entre semana frente a FC Juárez, mientras que ante Querétaro por la jornada tres será duda para la convocatoria.

¿Quién reemplazará a Gilberto Sepúlveda en Chivas?

Todo indica que el futbolista que será tenido en cuenta por Gabriel Milito para reemplazar a Gilberto Sepúlveda en el primer equipo es Ángel Chávez. El futbolista que acaba de llegar a Tapatío de Necaxa fue el que lo suplantó en el duelo ante Leones Negros.