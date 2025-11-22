Hace apenas unos días se dio a conocer que Alan Mozo también encabezará la lista de bajas del Club Deportivo Guadalajara para el Torneo Clausura 2026, pues no entra en planes de Gabriel Milito, así que la directiva “Rojiblanca” está abierta a escuchar ofertas ya que su contrato termina en verano de 2028.

Después de que se revelara esta información, el periodista de Azteca Deportes, David Medrano, comentó que Pumas está interesado por pedido de Efraín Juárez para fortalecer la banda derecha, aunque esto estaría sujeto de la continuidad del entrenador mexicano al frente del equipo capitalino.

Cabe recordar que el futbolista de 28 años de edad se marchó de Pumas en 2022 para vestir la camiseta del Rebaño Sagrado, y si bien al principio fue titular indiscutible, con Gabriel Milito perdió proagonismo debido a una lesión que lo mantuvo varias semanas fuera de actividad.

Alan Mozo saldría de Chivas en diciembre próximo.

La pérdida millonaria que tendría Chivas y Amaury Vergara por culpa de Alan Mozo

Como se mencionó anteriormente, fue en el 2022 cuando el Club Deportivo Guadalajara se hizo de los servicios de Alan Mozo luego de desembolsar alrededor de 4 millones de euros, es decir, poco más de 80 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con David Medrano.

Sin embargo, su valor bajó considerablemente, por lo que esto probocaría una gran pérdida millonaria para Chivas y Amaury Vergara, ya que según Transfermarkt, el actual valor del defensor mexicano es de 3 millones de euros, equivalente 63 millones de pesos, un millón de euros menos que en el 2022.