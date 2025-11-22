Si bien el Club Deportivo Guadalajara no cuenta con la mejor plantilla del futbol mexicano, fue el equipo que mejor cerró la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y por ende algunos especilistas ven a los pupilos de Gabriel Milito con posibilidades de eliminar a Cruz Azul.

Emanuel “Tito” Villa es uno de ellos. El exjugador argentino no ve a las Chivas como caballo negro sino como una realidad, pues cuando se enfrentó a las escuadras candidatas al título les supo competir.

“Yo no lo veo como caballo negro, yo lo veo como una realiddad. De salir victorioso frente a Cruz Azul sí lo veo como un rival complicado para cualquiera. Es un equipo que compite muy bien. Tiene jugadores en gran momento, me parece que la idea del técnico fue bien aceptada por los muchachos”, comentó el exjugador del colectivo cementero, Pumas, Tigres, entre otros.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara finalizó la campaña regular con victoria contra Rayados de Monterrey, mientras que Cruz Azul perdió ante Pumas y esto lo llevó a terminar en la tercera posición cuando tenía en sus manos el liderato general.

¿Cuándo será la Ida y Vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?

Todavía la Liga MX no confirma las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, pero se presume que el juego de Ida entre Cruz Azul y Chivas se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron y la Vuelta el domingo 30 en el Olímpico Universitario.