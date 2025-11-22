Este sábado 22 de noviembre, Cruz Azul inició con la venta de boletos para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 frente al Club Deportivo Guadalajara.

El equipo capitalino, quien terminó la Fase Rergular con derrota ante Pumas, comenzó con una prevente exclusiva para sus abonados en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México y los costos de las entradas van desde los 640.50 pesos hasta los 1830 pesos.

Cabe mencionar que por el momento se desconoce si los precios serán los mismos para la venta general ya que normalmente los equipos les dan beneficios a sus abonados con descuentos en estas instancias.

Los precios de los boletos para el partido de Vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Cabecera Sur 640.50

Planta Baja General 780.75

Planta Alta Pebetero 902.75

Palomar GeneraL: 994.25

Palcos 1830

Se espera que en los siguientes días el conjunto de La Máquina libere los boletos para el público en general, una vez que la Liga MX haga oficial las fechas y horarios de los partidos de Ida y Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.