Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y, gracias a las casi tres semanas de pausa entre la jornada 17 y el inicio de la Liguilla, Gabriel Milito ha tenido tiempo suficiente para pulir su estrategia. El técnico rojiblanco trabaja a detalle en un plan para anular a los jugadores clave de la Máquina, consciente de que enfrente tendrá a uno de los equipos más sólidos del torneo.

Pases de Charly Rodríguez en campo rival.

Cruz Azul es un equipo que suele tener más posesión que sus rivales, por lo que cortar las conexiones entre sus futbolistas será fundamental para Chivas. En ese sentido, no hay jugador más determinante que Charly Rodríguez, quien funge como el verdadero “director de orquesta” del equipo celeste y es el eje de casi todas sus jugadas ofensivas.

Charly es, por mucho, el jugador de Cruz Azul que más pases realiza en el último tercio del campo, lo que lo convierte en una pieza esencial para surtir de balones a los delanteros. Además, sus entregas suelen dejar en ventaja a sus compañeros, ya que es también el futbolista cuyos pases terminan más veces en un remate, convirtiendo prácticamente cada balón que toca en una acción de peligro.

La creación de juego es la especialidad de Charly.

Cuando se le compara con el resto de mediocampistas de la Liga MX, Rodríguez destaca todavía más. Lidera la liga en pases al área, pases en profundidad, asistencias de disparo, centros precisos y completaciones profundas, entre otras métricas que confirman su enorme peso en la creación de juego y en la capacidad del Cruz Azul para generar oportunidades.

El Oso González sería el encargado de anular a Charly Rodríguez en Liguilla

Lo más probable es que la responsabilidad de frenar al mediocampista celeste recaiga en Fernando González, el contención de Chivas que con Milito se ha consolidado como el escudo del mediocampo. Será él quien tenga la dura misión de impedir que Charly Rodríguez pueda manejar el ataque cementero a su antojo en una serie que promete ser intensa y altamente estratégica.