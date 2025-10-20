Después de un complicado inicio de torneo, las Chivas de Guadalajara están a tiro de los puestos de clasificación directa a Liguilla, un escenario que parecía difícil semanas atrás. El equipo de Gabriel Milito supo reaccionar a tiempo y encadena cuatro triunfos consecutivos. Una de las claves para la mejora colectiva fue la inclusión de Fernando González.

El “Oso”, contención de 31 años, comenzó muy relegado en este nuevo ciclo a cargo del entrenador argentino. Los datos hablan por sí solos: hasta el Clásico Nacional ante América, el mediocampista sólo había sido titular en Leagues Cup, ante Cincinnati. ¡Y ni siquiera tenía minutos en la Liga MX!

¡Así se ganó la titularidad! Oso González ha combinado esfuerzo y recuperación con criterio y buena ubicación en el mediocampo de Chivas (Imago7)

Luego de aquel trascendental triunfo ante las Águilas, el “Oso” pareció convencer a Gabriel Milito de que merecía su puesto en el once titular. Las lesiones también ayudaron a que se hiciera un hueco, pero lo cierto es que luego de ese encuentro, el experimentado mediocampista sólo se perdió un partido por su expulsión ante Toluca.

Esta situación no es nueva para el “Oso” González, quien ya hasta parece estar acostumbrado a comenzar desde atrás y luego ganarse su lugar en el once titular. En un equipo que sufrió mucho defensivamente, su rol fue el de aportar un mayor equilibrio para resguardarse tras la pérdida de balón. Además, claro, de su ya característico esfuerzo.

La competencia en el centro del campo de Chivas

La lucha por un lugar en el once titular promete intensificarse en las próximas semanas ahora que Gabriel Milito cuenta con toda su plantilla a disposición. En el último encuentro ante Mazatlán, a pesar de que ya estuvieron disponibles Omar Govea, Érick Gutiérrez y Daniel Aguirre, el “Oso” completó los 90 minutos sin pasar mayores sobresaltos. ¿Lo mantendrá el DT como titular de cara al cierre de la fase regular?