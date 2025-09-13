Gabriel Milito sabe que Chivas no puede darse el lujo de perder el partido contra el América, no solamente por el orgullo nacional, sino también por la severa crisis de resultados que se vive en el Rebaño, por lo que lanzó un cambio en su alineación por primera vez en el Apertura 2025.

Durante todo el semestre, el entrenador argentino tenía borrado a Fernando González, quien no tenía ni un minuto en todo el torneo; sin embargo, con la misión de mantener bien parado al equipo en el sector defensivo, decidió mandarlo de titular en el Clásico Nacional.

El Oso tuvo una brillante actuación el pasado fin de semana contra el León en Estados Unidos, participación con la que convenció a Milito de darle el voto de confianza y en el momento más apremiante de todo el semestre para el Guadalajara, en donde no puede seguir cosechando derrotas.

Fernando González ha ido teniendo cada vez menos participación en el chiverío durante los torneos recientes, principalmente por la competencia contra jugadores de un perfil más ofensivo; sin embargo, se mantiene como uno de los futbolistas más confiables del plantel, que suele responder bien cada vez que es requerido.

