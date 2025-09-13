Chivas se ha convertido en la mejor cantera de todo México debido al constante surgimiento de futbolistas con calidad, de los cuales muchas veces la directiva rojiblanca no es capaz de saber explotar y terminan mandándolos a otros clubes, en donde logran desplegar su mejor versión futbolística.

Así fue como le sucedió a este futbolista que desde las fuerzas básicas demostró que tenía cualidades como delantero como muy pocos; sin embargo, Fernando Hierro decidió sacarlo del club sin darle oportunidades en el primer equipo. Hablamos de Luis Puente.

De cara al Clausura 2024, la directiva rojiblanca encabezada todavía por el español, decidió darle salida a la joya goleadora de la cantera de manera sorpresiva, principalmente porque se le esperó mucho a que dejara atrás sus múltiples lesiones, en donde destacaron dos rupturas de ligamento cruzado anterior.

El Pachuca fue el club que levantó la mano para quedárselo, en donde inclusive le hicieron debutar en Liga MX en el Apertura 2024 bajo la tutela de Guillermo Almada, pero después desapareció aparentemente por una nueva lesión, por lo que en este Apertura 2025 está reapareciendo poco a poco.

Sin embargo, el canterano del Guadalajara explotó este sábado al tener actividad en la Sub 21 de los Tuzos frente al Cruz Azul, en donde ingresó de cambio al minuto 67 de juego, participando en 23 minutos, tiempo suficiente para que destapara con tres goles frente a La Máquina.

¿Luis Puente puede regresar a Chivas?

Cuando el delantero surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara fue traspasado a los Tuzos, la directiva rojiblanca de Fernando Hierro le colocó una cláusula de recompra, por lo que en caso de querer ficharlo de regreso, los tapatíos tendrían ventaja sobre el resto de los clubes.