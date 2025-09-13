Chivas sigue sufriendo de una extraña maldición que se sigue manifestando constantemente con lesiones entre varios de sus futbolistas, en donde ahora el perjudicado fue el lateral Alan Mozo, quien podría perderse el resto del Apertura 2025 por una lesión en el menisco.

Después de que se confirmara el diagnóstico, el canterano de los Pumas recientemente fue intervenido de la rodilla para iniciar cuanto antes con su recuperación, en donde el futbolista tomó las cosas de la mejor manera y así lo reveló en redes sociales.

Después de ser intervenido por el doctor Rafael Ortega en Guadalajara, Alan Mozo compartió un mensaje a todos sus seguidores de redes sociales confirmando que todo salió bien y dejando un claro mensaje de apoyo al Guadalajara.

“Se armó. Gracias a todos por sus mensajes y por la mejor energía. Arriba las Chivas. El obstáculo se convierte en el camino“, compartió el lateral rojiblanco en sus redes sociales en donde aparece en la cama del hospital.

¿Cuándo reaparecería Alan Mozo con Chivas?

La realidad es que el club no ha querido dar un estimado sobre el tiempo de recuperación del futbolista rojiblanco: sin embargo, se especula que la recuperación tarde por lo menos seis semanas, aunque podría ser más, por lo que hay esperanza de que pudiera reaparecer en Liguilla o sino hasta el próximo Clausura 2026.