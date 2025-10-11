Las lesiones se han convertido en un grave problema dentro de Chivas; sin embargo, este receso por la Fecha FIFA habría favorecido para la causa rojiblanca de cara al cierre del Apertura 2025 gracias a que poco a poco los lastimados se están recuperando.

Uno de los elementos que más extraña la afición rojiblanca es Alan Mozo, quien sufrió una lesión de meniscos hace unas semanas, por lo que se esperaba que se terminara su participación en el semestre; sin embargo, el zaguero presumió que su regreso a las canchas está muy próximo.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista con el dorsal 2 del Guadalajara dio a conocer un video en el que presume su cuarta semana de rehabilitación, en donde ya comenzó a realizar trabajo en cancha y con balón, demostrando que va avanzando satisfactoriamente en su recuperación.

La realidad es que el club Guadalajara no ha dado a conocer un tiempo estimado para que Alan Mozo regrese a la actividad; sin embargo, algunos reportes extraoficiales de diversos insiders aseguran que podría reaparecer en dos o tres semanas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.