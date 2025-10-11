El sueño de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 en el Mundial de la categoría ha llegado a su fin de una manera frustrante contra Argentina, por lo que todos los juveniles deberán romper filas para reaparecer con sus respectivos clubes, noticia que se agradece dentro de Chivas.

Aunque la ilusión estaba a tope con el combinado nacional, la escuadra comandada por Eduardo Arce no pudo imponerse frente a la Albiceleste, cayendo en los Cuartos de Final de la justa.

Ahora, el Guadalajara recuperará tanto a Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes tuvieron minutos en el choque contra los argentinos, pero que nada pudieron hacer, por lo que se espera que inicien la semana junto al resto del plantel después de su regreso a México tras el amistoso contra América en Estados Unidos.

Es por eso, que Gabriel Milito ya podrá contar con ambos juveniles de cara al partido contra Mazatlán del próximo fin de semana, lo que le ayudará a tener más variantes de cara a cierre de torneo, en donde se mantiene la esperanza de calificar directo a la Liguilla.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.