El conflicto legal que vive el exjugador de las Chivas, Omar “N” parece que apenas está iniciando debido a la gravedad de las acusaciones de las acciones que se le atribuyen; sin embargo, el panorama no luce muy alentador para el histórico goleador.

El atacante que tuvo una brillante trayectoria en el Guadalajara, Cruz Azul, Tigres, Atlas y en Selección Mexicana está viviendo el problema más grande de su vida, por lo que las autoridades mexicanas trabajarán para dar una sentencia que pueda dar justicia.

Este viernes se llevó a cabo la segunda parte de la audiencia, en donde el abogado de la parte acusatoria, el licenciado Juan Soltero, explicó que la pena que podría recibir el exfutbolista podría ir de entre los cinco a los 10 años de cárcel, si es que así lo indica un juez después del juicio.

“Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años, eso agrava la pena de 3 a 6 años. Y las demás agravantes mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena. Entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión“, explicó el abogado previo a la audiencia.

¿De qué se le acusa a Omar “N”?

A través de una entrevista otorgada hace unos días a la reportera Atzhiri Cárdenas, el propio abogado, Juan Soltero, explicó que el exjugador habría realizado actos de abuso sexual contra una menor de edad que se trataría de su hijastra, la cual recaudó pruebas para poder proceder legalmente en su contra.