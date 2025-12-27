La cuenta oficial de Liga MX publicó un ping-pong de preguntas y respuestas con Roberto Alvarado, donde el Piojo respondió sobre ídolos y goleadores históricos de Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, lo que llamó la atención de varios usuarios fue que las respuestas del jugador rojiblanco no coincidían con la cantidad que se le pedían en la consigna original. Los comentarios señalaron que seguramente se editó el video para quitar el nombre de Omar Bravo.

La polémica se da en un contexto sensible por la situación judicial de Omar Bravo, máximo goleador histórico de Chivas, quien fue detenido en octubre de 2025 en Zapopan tras una denuncia por abuso sexual agravado. El exdelantero fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación, un caso que sacudió al fútbol mexicano y que rápidamente tuvo impacto en la imagen pública del exjugador.

A partir de ese episodio, Chivas comenzó a tomar distancia institucional de Bravo. En el Museo del Estadio Akron, se retiraron objetos y referencias vinculadas a su figura, incluida la playera que lo homenajeaba como máximo goleador histórico. Aunque no hubo una comunicación oficial, el gesto fue interpretado como una decisión para evitar asociar la imagen del club a un nombre involucrado en una causa judicial de alto impacto.

El debate se trasladó también al ámbito digital. En redes sociales, muchos aficionados señalaron que tanto Chivas como la Liga MX parecen optar por el silencio cuando se trata de Bravo, una postura que busca evitar polémicas pero que no pasa inadvertida para una afición que conoce la historia del club y reconoce el peso deportivo del exdelantero.

