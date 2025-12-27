Las Chivas de Guadalajara suelen darle mucha importancia a las Fuerzas Básicas y en esta pretemporada quedó demostrado, ya que varios canteranos que militaban en el Tapatío fueron convocados para realizar la pretemporada con el primer equipo. Entre ellos, Sergio Aguayo, quien no es el único centrodelantero que podría subir desde el Filial a la plantilla principal.

Uno de los nombres que aparece con fuerza en ese escenario es Diego Latorre, delantero que viene de tener un interesante Apertura 2025 con el Tapatío y la Sub-21, consolidándose como uno de los atacantes más productivos de la categoría. Sin tanto ruido mediático como Aguayo, el joven atacante fue ganando terreno a base de goles, presencia en el área y actuaciones decisivas en momentos clave del torneo.

Diego Latorre comenzó a tener más participación en este torneo con Tapatío (Imago7)

Latorre comenzó su carrera en la Liga TDP, donde fue captado por la directiva rojiblanca, que lo incorporó para las Fuerzas Básicas. Su adaptación fue tan buena que hasta se destacó frente al primer equipo, en un amistoso donde sorprendió con un golazo de chilena en un amistoso ante Chivas, una acción que no pasó desapercibida para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, siempre atento al rendimiento de los juveniles.

Además de su rendimiento con el Tapatío, Latorre también mostró su calidad con el Sub-21, donde anotó cuatro goles en cuatro partidos de la fase regular, algunos de ellos claves para acceder a la Liguilla. Contrario a lo que puede hacer otro delantero como Sergio Aguayo, Latorre es un delantero más de área, capaz de jugar de espaldas y luchar contra los defensores.

Sergio Aguayo subirá al primer equipo

El caso de Diego Latorre aparece como el del “otro nueve” que pide pista desde el Tapatío, donde ahora compartirá con Vladimir Moragrega, el experimentado atacante que llegó desde Atlante. Por su parte, Sergio Aguayo fue el máximo artillero del Filial en el último torneo y en esta pretemporada llamó la atención del cuerpo técnico, por lo que sería registrado con el primer equipo, algo que en un futuro podría pasar con el propio Latorre.