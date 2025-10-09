Chivas sigue apostando fuerte al producto de sus fuerzas básicas desde hace varios años, en donde poco a poco han ido surgiendo muchos futbolistas talentosos que se han convertido en refuerzos para el primer equipo, aunque hay otros que se han quedado a la orilla pese a su innegable talento.

Tal es el caso de Marioni Ham, un habilidoso atacante que sorprendió de inmediato a Veljko Paunovic y Fernando Hierro cuando llegaron al redil a finales del 2022; sin embargo, el canterano ha quedado en el olvido dentro de las fuerzas básicas.

Tras la llegada de la comitiva española, se realizaron un par de duelos amistosos en España, contra Getafe y contra Athletic de Bilbao, en donde las sorpresas en la convocatoria fueron Luis Puente y Marioni Ham, en donde el primero ya salió del club rumbo al Pachuca y el segundo sigue luchando por ganarse una nueva oportunidad en el primer equipo.

Sin embargo, ante la ola de lesiones y ausencias que se han suscitado en el primer equipo en la actualidad, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito volteó a la Sub 21 para abastecer al plantel tapatío, por lo que se mandó a llamar a Maximiliano Bustos y Raúl Martínez Amezcua, dejando de lado a la promesa rojiblanca.

¿Por qué se rezagó Marioni Ham dentro de Chivas?

La calidad del mediocampista del Guadalajara está intacta; sin embargo, el juvenil habría sufrido una lesión que le impidió tener actividad en el Apertura 2024 con la escuadra tapatía, por lo que ha venido batallando en recuperar su mejor versión física y futbolística.