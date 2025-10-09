La Fecha FIFA ha sido una buena noticia para Chivas debido a que le ha permitido tener unos días de descanso después de la extenuante actividad que tuvieron durante varias semanas del Apertura 2025, en donde se está aprovechando para recuperar algunos lesionados.

Sin embargo, de cara al duelo amistoso que se sostendrá contra el América en Estados Unidos, Gabriel Milito sorprendió al dejar fuera de la convocatoria tanto a Erick Gutiérrez como a Roberto Alvarado, quienes ya estaban integrados a los trabajos al parejo del plantel tras sufrir lesiones musculares.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que su ausencia para el duelo contra los azulcremas se debió a mera medida de prevención del cuerpo técnico, por lo que continuarán trabajando en Guadalajara, con la esperanza de que estén en óptimas condiciones para el siguiente duelo de Liga MX contra Mazatlán.

“No viajó y se pensó que en algún momento pueda alcanzarle el tiempo, pero determinaron que mejor se quedara a continuar con su rehabilitación Roberto Alvarado y de igual manera, Erick Gutiérrez.

“Roberto ha venido haciendo otro tipo de trabajos, pero consideran que necesitan poco más de descanso, reposo y la próxima semana estarán siguiendo los pasos convenientes para ver si es elegible (contra Mazatlán)“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América en Estados Unidos?

El Guadalajara decidió ganarse unos dólares y sobre todo mantenerse en ritmo durante este parón por la Fecha FIFA, por lo que sostendrá un duelo de exhibición contra las Águilas el próximo sábado 11 de octubre en Phoenix, Arizona, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.