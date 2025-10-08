Diego Ochoa sigue llamando la atención de todo el planeta por su brillante actuación que está teniendo con la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial de la especialidad; sin embargo, el futuro inmediato del defensor ya estaría definido.

El canterano de las Chivas y que fue mandado a préstamo al FC Juárez, ya sabría cuál sería el siguiente paso en su carrera como profesional, debido a que la escuadra de Bravos ha decidido hacer válida la opción de compra por el juvenil, según reveló el comunicador David Medrano.

“Bravos de Juárez va a comprar la carta de Diego Ochoa. Me decía Álvaro Navarro y Fran Sánchez, director deportivo de Bravos, que es un hecho que van a ejecutar la opción de compra que tienen por parte de Guadalajara que les prestó a este jugador.

“Aseguraban también los dos de que Chivas tiene una opción de recompra pagando una cantidad superior (…) Ya había debutado en Chivas, jugaba como central, como volante de contención o como lateral”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué fue negociado Diego Ochoa por parte de Chivas rumbo a FC Juárez?

Debido a que el Guadalajara quería recuperar la carta de Diego Campillo, los altos mandos del conjunto fronterizo pidieron a Alejandro Mayorga y a Diego Ochoa, en donde el segundo fue mandado a préstamo con opción de compra.