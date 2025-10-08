El Mundial del 2026 está cada vez más cerca y la esperanza de millones de aficionados de Chivas de poder ver a Armando González con la casaca nacional en dicha competencia se mantiene viva, aunque el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tendría otro plan en mente.

El Vasco ya conoció y observó al canterano del Guadalajara en un microciclo, por lo que admitió que está complacido con lo visto en el juvenil atacante rojiblanco; sin embargo, dejó en claro que por ser tan joven hay que llevar su proceso con calma.

“La Hormiga anda bien y lo traje. Muy bien el chavo, lo conozco desde que nació el sinvergüenza. Lo traje y como decía Gabriel Milito acertadamente: ‘hay que llevarlo’.

“Lo tuve aquí tres o cuatro días y fantástico. Tiene gol, va muy bien y no le cierro las puertas a nadie, ni por edades ni por nada”, explicó el seleccionador nacional en entrevista con Fox.

Actualmente, la Hormiga González es uno de los mejores romperredes de toda la Liga MX con seis dianas en el Apertura 2025, manteniéndose como el mejor mexicano en dicho ranking, detrás de varios extranjeros.

¿Con quiénes compite la Hormiga González por un lugar en la Selección Mexicana?

La realidad es que la delantera en el Tricolor ya tiene a dos delanteros muy por delante que el canterano del Guadalajara, ya que Raúl Jiménez y Santiago Giménez son los atacantes para el próximo Mundial, por lo que el tercer puesto se lo estaría peleando la Hormiga con Ángel Sepúlveda, Henry Martín, Germán Berterame y hasta Julián Quiñones.