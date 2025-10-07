Chivas está más vivo que nunca en el Apertura 2025 tras la consecusión de tres triunfos en fila que les ha permitido escalar en la tabla de posiciones; sin embargo, la directiva ya está comenzando a planificar el 2026, en donde Gabriel Milito ya habría tomado importantes decisiones sobre el futuro de varios canteranos, tal es el caso de Yael Padilla y Eduardo García.

Es evidente que el entrenador argentino no tiene bien considerados ni al volante rojiblanco ni al guardameta, por lo que ha surgido un nuevo reporte en el que se aseguraría de que el Guadalajara les dará salida a préstamo a estos dos elementos de cara al Clausura 2026.

El comunicador Jesús Hernández afirmó que el destino de estos dos futbolistas estaría sentenciado en el chiverío, en donde al menos en el caso del Dragón sí se estipularía una cláusula de recompra por él, aunque no explicó si se hará lo mismo con Padilla, aunque es altamente probable que se haga eso debido a que es una política que ha adoptado la escuadra tapatía desde que llegó Fernando Hierro.

“El Dragón García es una de las primeras bajas, será prestado con la intención de que tenga minutos, con la intención de que tenga participación. En Chivas se está quedando y consideran que puede agarrar un equipo en Primera División (…) Será préstamo con opción y situación de recompra para traerlo si es que a donde va, la rompe.

“El segundo y es el que no entiendo, es la baja de Yael Padilla. No entra en el gusto futbolístico de Gabriel Milito“, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

Yael Padilla ya estaba sentenciado desde hace tiempo

Después de su brillante debut en Liga MX en el Apertura 2023, Yael Padilla sufrió para consolidarse, sobre todo después de la salida de Veljko Paunovic, por lo que fue perdiendo protagonismo. Además surgieron rumores de que había perdido el piso, por lo que en la directiva ya analizaban su continuidad desde hace varios torneos.