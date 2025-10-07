La Selección de México sigue brillando en el Mundial Sub 20, en donde ahora la joya que comandó al Tricolor a la victoria no fue Gilberto Mora, sino el canterano de las Chivas, Hugo Camberos, quien se destapó con un doblete en el duelo contra Chile por los Octavos de Final.

El elemento surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara se convirtió en el revulsivo que necesitó el combinado mexicano para poder inclinar la balanza a su favor frente a los locales, anotando su primer gol de la tarde a pocos minutos de haber ingresado de cambio.

Después de una espectacular atajada del guardameta andino, la pelota quedó en poderío mexicano dentro del área sudamericana, en donde Amaury Morales aprovechó que estaba mal parada la zaga del equipo local y mandó un pase a segundo poste para la llegada puntual de Camberos que solo la mandó a guardar.

El propio canterano del chiverío fue el encargado de poner el cuarto en la frente de los chilenos unos minutos después, en donde México realizó un contragolpe a toda velocidad, en donde nuevamente Amaury Morales puso una diagonal retrasada para la llegada del rojiblanco que vacunó a los andinos, despidiéndolos de su Mundial en casa.

Así felicitó Chivas a Hugo Camberos en redes sociales

A través de las redes sociales del Guadalajara se mantuvieron al tanto de la participación de sus canteranos en la contienda contra Chile, en donde celebraron el doblete de Hugo Camberos llamándolo “Vegeta”, debido a las entradas que tiene en la frente el juvenil rojiblanco.