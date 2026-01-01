El Rebaño Sagrado se alista de la mejor manera para el duelo contra Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. En medio de este contexto Raúl Rangel volvió a dar de qué hablar en redes sociales con un mensaje de cara al 2026 al comentar que espera que se den momentos de mucha alegría y sobre todo grandes retos.

A lo largo del 2025 el Guadalajara logró encontrar tranquilidad en su portería de la mano del Tala. Su gran rendimiento no solo le sirvieron para quedarse en el primer equipo como titular, sino que además para pelear de tú a tú a Luis Ángel Malagón la portería de la Selección Nacional de México.

El 2026 no será un año más para Chivas debido a que tiene que pelear por el título porque Toluca igualó su línea y se perfila para quedarse con el segundo lugar. Con este contexto y la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, Raúl Rangel dejó un mensaje para ilusionar a la afición rojiblanca.

“Agradezco por todo lo vivido este 2025, acompañado de grandes momentos, y otros no tan gratos, pero siempre con la fe de lograr grandes cosas”, comentó en Instagram. Y agregó: “Que el año que viene venga plagado de buenos momentos, amor, felicidad y sobre todo de grandes retos”.

¿Qué necesita Raúl Rangel para ser titular en la Selección Mexicana?

Dos grandes puntos a favor que tiene Raúl Rangel de cara a la Copa del Mundo es que tiene asegurado su lugar y que tiene un buen juego de pies a diferencia de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, para quedarse con el puesto de titular en la Selección Mexicana debe tener cero errores con Chivas, un punto conflictivo en la Leagues Cup 2025, y hacerse fuerte cada vez que le den oportunidad en el Tri.