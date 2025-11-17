El sábado Raúl Rangel tuvo un recibimiento hostil en Torreón porque la afición de la Selección Mexicana quería como portero titular a Carlos Acevedo frente a Uruguay. Tras el empate contra el seleccionado de Marcelo Bielsa, Javier Aguirre destacó el partido del Tala ya que señaló que le dio seguridad a la defensa del Tri. ¿El portero de Chivas se perfila a ser titular en el Mundial 2026?

El Vasco es el encargado de preparar de la mejor manera a un conjunto nacional que no termina de convencer a nadie. La estadística marca que sus dirigidos no han logrado quedarse con una victoria desde que superaron en la Final de la Copa Oro 2025 a Estados Unidos por 2-1.

En medio de este contexto, Raúl Rangel saltó al campo de juego como titular para enfrentar a Uruguay en Torreón, por lo que la afición estalló con insultos porque no jugaba Carlos Acevedo. Tras el partido, de lo que nadie habló, fue del brutal respaldo que le dio Javier Aguirre al guardameta de Chivas.

Raúl Rangel recibe el respaldo de Javier Aguirre. (Foto: IMAGO7)

“Creo que no tuvo mucho trabajo, con todo respeto a la gente de Uruguay, pero lo que hizo con los pies lo resolvió bien. Un par de juego aéreo, un par de salidas, un tiro franco a portería. Tuvieron tres tiros, dos a puerta. Nosotros tuvimos 10, tres a puerta. Son datos que se van a la basura porque al final el partido terminó cero a cero”, expresó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Me gustó que jugó bien con los pies, me gustó mucho que le dio salida al equipo, generó tranquilidad a la zaga, nos generó mucha confianza, le vi bien. Realmente no creo que haya desentonado. Lo he dicho, he visto a 8 o 9 porteros y es bueno tener una posibilidad grande de donde elegir”. ¿Un pasito más cerca de la titularidad en el Mundial 2026?

Raúl Rangel le responde a la afición de México

Tras lo sucedido en Torreón, Raúl Rangel tiene una gran muestra al responderle a la afición de la Selección Mexicana que se acercó al Estadio Corona. “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, expresó en Instagram.