El 2026 no es un año más para Chivas y el futbol mexicano debido a que en junio el mundo posará sus ojos en México por la Copa del Mundo 2026 en la que el Tri será anfitrión. Sin embargo, para la Selección Mexicana será una piedra en el zapato para Gabriel Milito debido a que podría perder de dos a ocho jugadores que podrían ser llamados para disputar los amistosos de preparación en enero.

Es un hecho que el equipo que hoy dirige Javier Aguirre tiene varios problemas porque no encuentra el sistema ni los jugadores ideales para no pasar sobresaltos ante rivales complejos. En los últimos meses se destaca la derrota por goleada ante Colombia por 4-0 y 2-1 frente a Paraguay en Estados Unidos.

Por este motivo la Selección Mexicana, la cual está compuesta en su mayoría por jugadores de la Liga MX, tendrá una pequeña gira por Centroamérica y Sudamérica. Los últimos reportes señalan que buscarán enfrentar de visitante a Panamá y Bolivia en enero del 2026.

El Clausura 2026 comenzará el próximo 6 de enero y es claro que el Guadalajara perderá a jugadores que son regularmente convocados por Javier Aguirre como son Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Detrás de ellos el Rebaño Sagrado podría perder a Luis Romo, de regular procesos en el Tri, a Armando González, campeón del goleo en el Apertura 2025, y Ángel Sepúlveda, quien llegará al conjunto rojiblanco a pelear para volver a entrar en la consideración del técnico del conjunto nacional.

Luego hay una serie de jugadores que tienen un buen momento en la Liga MX deberían ser tenidos en cuenta para este tipo de convocatorias y ver de cerca su potenciación. Ellos son Efraín Álvarez, que ya fue citado por Javier Aguirre, Richard Ledezma, quien ya levanta la mano para ser tenido en cuenta, y Bryan González, de excelente actualidad en Chivas.

El único descartado en Chivas para el inicio del Clausura 2026

Como se sabe Chivas regresa a los trabajos el próximo lunes 15 de diciembre para realizar pruebas médicas y físicas. Por otro lado, Gabriel Milito ya sabe que no podrá contar con Diego Campillo, quien terminó lesionado en Chivas vs. Atlas.