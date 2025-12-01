Chivas ayer recibió un duro golpe debido a que perdió por 3-2 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario por los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo vivido en Ciudad de México Raúl Rangel fue uno de los tantos jugadores que rompió el silencio para dejar un conmovedor mensaje a la afición rojiblanca luego de no haber podido cumplir con el objetivo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado devolvió a la afición las ganas de sentirse identificado con un equipo. Los dirigidos por Gabriel Milito dieron la cara, dejaron todo por la playera rojiblanca y estuvieron cerca de alcanzar el pase a la Semifinal de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Chivas ya regresó a Guadalajara y rompió filas para entrar de vacaciones y regresar a los trabajos el próximo 15 de diciembre. En medio de este contexto, Raúl Rangel dejó un mensaje en redes sociales para la afición del Rebaño Sagrado.

Raúl Rangel dejó mensaje a la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El resultado duele, pero duele porque amamos estos colores. Gracias afición por su apoyo incansable. Nos vamos con la frente en alto y con más ganas de mejorar y volver más fuertes. Orgulloso de mi equipo, mi familia”, expresó el Tala Rangel en redes sociales.

Raúl Rangel fue clave para que Chivas alcance la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

Luis Romo dejó mensaje a la afición de Chivas

Al igual que Raúl Rangel, Luis Romo fue uno de los primeros jugadores que rompió el silencio para agradecer a la afición de Chivas. “Orgulloso de todo lo vivido este torneo, un privilegio representar y defender este escudo con estos compañeros, esta familia agradecido totalmente por el apoyo… es difícil, pero vamos a trabajar más fuerte y cada día estaremos más cerca de llevar a Chivas a donde se merece estar”, escribió el capitán en Instagram.