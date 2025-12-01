Se terminó el sueño para las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado cayó eliminado en cuartos de final tras caer por 3-2 ante Cruz Azul, en un partido que lo tuvo dos veces por delante en el marcador, además de un agónico penal desperdiciado por Chicharito Hernández. El primer elemento en romper el silencio fue Luis Romo.

Señalado por algunos aficionados, pues fue quien le dio el balón a Chicharito, Romo se retiró entre lágrimas del Estadio Olímpico Universitario. Siendo uno de los referentes del equipo, el ex jugador de Rayados y la Máquina Cementera decidió enviar un mensaje para la afición en su cuenta de Instagram, a poco de terminado el encuentro.

(Captura)

“Orgulloso de todo lo vivido este torneo, un privilegio representar y defender este escudo con estos compañeros, esta familia agradecido totalmente por el apoyo… es difícil pero vamos a trabajar más fuerte y cada día estaremos más cerca de llevar a Chivas a donde se merece estar”, escribió Luis Romo en redes sociales.

Romo recibió el cariño de algunos de sus compañeros, como Richard Ledezma o Diego Campillo, pero también de los aficionados, quienes reconocieron su buen desempeño en el Apertura 2025, siendo una pieza fundamental jugando como líbero en el esquema de Gabriel Milito.

Los números de Luis Romo en el Apertura 2025

En esta campaña, Romo fue uno de los jugadores más importantes que tuvo Chivas: de hecho, sólo se perdió un juego, ante Rayados, luego de su expulsión ante Pachuca. De esta manera, completó 18 partidos, anotó un gol y aportó una asistencia, además de ser el iniciador de varias jugadas y el jugador con más pases largos acertados en todo el Apertura 2025 de la Liga MX.