Las Chivas de Guadalajara se quedaron eliminados del Apertura 2025 de la Liga MX, luego de una intensa serie contra Azul. Pese al dolor, el cierre dejó varias señales de valoración positiva hacia el equipo dirigido por Gabriel Milito. Hasta el propio Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, reconoció en conferencia de prensa el nivel del Rebaño y el impacto que tuvo en la eliminatoria, dejando en claro que se trató de uno de los rivales más exigentes de todo el torneo.

“Hoy terminamos de eliminar a uno de los mejores equipos que cerró el campeonato, sino el mejor, y nos alcanzó para clasificar“, afirmó el técnico de Cruz Azul, en una frase que marcó el tono de su análisis. Luego, profundizó en cómo Chivas condicionó ambos partidos desde el inicio: “Fue una serie sumamente disputada… el primer tiempo fue para ellos. Ellos tienen una propuesta de una intensidad, de una agresividad que les dio muchísima eficacia”.

Larcamón también explicó que la presión y dinámica rojiblanca los llevó a cometer errores serios en la vuelta: “Nos habíamos metido solitos en un primer tiempo realmente muy malo, con mucha desconcentración, con mucho mal manejo e interpretación de lo que pedía el partido”. Aun así, destacó la reacción de sus dirigidos “contra un rival tan exigente como el que enfrentábamos”.

El entrenador argentino subrayó que Chivas creció a partir de esos tramos y que la serie se puso en riesgo por lo que generó el Rebaño: “Hay una lección que no pagamos tan cara con ese muy mal primer tiempo, con esa desconexión, con ese desenfoque, y entregar, quizás, o darle al rival un entusiasmo que quizás al principio no tenía y, a partir de errores nuestros, empezaron a crecer en esa confianza”.

La comparación de Nicolás Larcamón entre Chivas y Tigres

Antes de analizar lo que será la semifinal ante Tigres, Larcamón volvió a describir qué hace tan incómodo enfrentar al Rebaño. “Chivas combina muchos atributos en todo lo que tiene que ver con repetición de esfuerzos en alta intensidad, lo que tiene que ver con ese sistema defensivo por emparejamiento y todo lo incómodo que te hace el desarrollo del partido”, señaló.