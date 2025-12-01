Tras la eliminación del Club Deportivo Guadalajara a manos de Cruz Azul en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, se desató un conato de bronca donde se vio involucradoGabriel Milito y Omar Campos.

Todo empezó cuando el árbitro central marcó penal a favor de Chivas, pues esto provocó una serie de discusiones en las bancas y fue al finalizar las acciones cuando el estratega argentino fue a encarar al elemento del equipo de La Máquina.

Gabriel Milito se encontraba platicando con José Paradela. En eso aprovechó para encarar a Omar Campos y comenzaron los jaloneos. TUDN captó el momento y se vio cuando el entrenador del Club Deportivo Guadalajara recibió una cachetada por parte de un integrante del cuerpo técnico de la entidad capitalina.

Afortunadamente los ánimos se calmaron gracias a algunos futbolistas de ambos conjuntos. Posteriormente, los elementos de Chivas se fueron cabisbajos al vestuario, mientras que los de Cruz Azul festejaron con su afición el pase a las Semifinales.

¿Qué dijo Gabriel Milito tras el altercado con Omar Campos?

En rueda de prensa, luego de la eliminación de Chivas en el Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, Gabriel Milito fue cuestionado sobre esta situación, pero se negó a explicar con prufundidad lo que pasó, pues para el todo se queda en la cancha.

“A mí me enseñaron desde muy chiquito dos cosas. Primero, ser respetuoso, primer lugar lo soy, no tolero las faltas de respeto y lo que pasa en la cancha termina en la cancha, por lo tanto no tengo más qué decir”, señaló.